Росіяни за добу втратили понад 2,2 тис. осіб, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n217675-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-ponad-2-2-tys-osib-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 648 тис. 161 особу.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 262 осіб. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 514 танків

26 тис. 3 бойові броньовані машини;

52 тис. 858 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 306 одиниць РСЗВ;

1 тис. 772 одиниці засобів ППО;

456 літаків;

356 гелікоптерів;

3 тис. 243 наземні робототехнічні комплекси;

622 тис. 317 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 278 крилатих ракет;

36 кораблів та катерів;

два підводні човни;

180 тис. 752 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 951 одиницю спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав 81 авіаудар, під час яких скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 111 дронів-камікадзе та здійснили 1 тис. 888 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 21 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:

Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Волфине, Яструбщина, Безсалівка, Лужки, Вовківка, Стара Гута, Бруски, Шалигине, Ходине, Шпиль, Зарічне, Чуйківка, Козаче Сумської області;

Блешня Чернігівської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів скупчення живої сили та техніки противника, шість пунктів управління БпЛА та позицію артилерії.