Російські загарбники за добу втратили понад 2,2 тис. осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217675-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-ponad-2-2-tys-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 648 тис. 161 особу.
За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 262 осіб. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 514 танків
- 26 тис. 3 бойові броньовані машини;
- 52 тис. 858 одиниць артилерійських систем;
- 2 тис. 306 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 772 одиниці засобів ППО;
- 456 літаків;
- 356 гелікоптерів;
- 3 тис. 243 наземні робототехнічні комплекси;
- 622 тис. 317 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 278 крилатих ракет;
- 36 кораблів та катерів;
- два підводні човни;
- 180 тис. 752 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 951 одиницю спеціальної техніки.
Протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень.
Ворог учора завдав 81 авіаудар, під час яких скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 111 дронів-камікадзе та здійснили 1 тис. 888 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 21 — із застосуванням РСЗВ.
Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:
- Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Волфине, Яструбщина, Безсалівка, Лужки, Вовківка, Стара Гута, Бруски, Шалигине, Ходине, Шпиль, Зарічне, Чуйківка, Козаче Сумської області;
- Блешня Чернігівської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів скупчення живої сили та техніки противника, шість пунктів управління БпЛА та позицію артилерії.