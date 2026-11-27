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Наслідки російських атак на Житомирщині, фото: Житомирська ОВА
Росіяни атакували енергетичну та логістичну інфраструктуру — є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217676-rosiyany-atakuvaly-energetychnu-ta-logistychnu-infrastrukturu-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж минулої доби атакували об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах.
Про це сьогодні, 27 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА
Внаслідок російських атак:
- постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізовано до медичного закладу;
- знищено цивільні автомобілі;
- пошкоджено приватні житлові будинки.
Усі пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, ліквідовано.