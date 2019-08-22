РосСМИ сообщили о «финальной части» обмена между Украиной и РФ по формуле «33 на 33», фото — Інформспротив

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Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. Российские СМИ вечером 22 августа сообщили, что Москва и Киев обсуждают формулу обмена «33 на 33 человека», не считая главного редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

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О переговорах сообщил РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров. Кроме того, представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии ТАСС подтвердила факт переговоров, но отказалась детализировать их суть.

Планируется, что освобождение Вышинского будет происходить по особой схеме. Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского, мол, для России принципиален сам факт его освобождения. Будет освобожден ли на этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК не уточнили.

Украина ожидает вернуть 33 человека. О количестве россиян, которые могут вернуться в Москву, собеседник российских журналистов ответить отказался.

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова, согласно информации росСМИ, находится в Москве. В Фейсбук Денисова пока о переговорах в российской столице не сообщала.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины относительно обмена удерживаемыми лицами существуют.

Пока к этому добавить нечего. Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и на Украине, но без конкретных фамилий, — заявил Песков.

21 августа российский «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам и на собеседника в окружении Зеленского, сообщил, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа. Процесс в Киеве курирует лично Зеленский. В июле он предлагал обменять Сенцова на Вышинского.