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Украження російського окупанта, скріншот відео
Сили безпілотних систем встановили рекорд за кількістю уражених цілейhttps://racurs.ua/ua/n217677-syly-bezpilotnyh-system-vstanovyly-rekord-za-kilkistu-urajenyh-ciley.htmlРакурс
Підрозділи угруповання СБС оновили абсолютний добовий рекорд ураження особового складу противника — 845 окупантів, з них 221 ліквідовано.
Про це сьогодні, 27 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник СБУ Роберт «Мадяр» Бровді.
Загалом протягом доби уражено 2 431 ціль противника. Серед уражених цілей:
- 845 одиниць особового складу, з них 221 ліквідовано;
- 67 точок вильоту дронів;
- 23 РЕБ та засоби РЛС;
- 158 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
- один танк та дві бойові броньовані машини;
- дві артилерійські системи та один міномет;
- 24 склади;
- 695 укриттів та бліндажів;
- 320 ворожих БпЛА типу «коптер», «крило», «шахед» та «гербера».
Загалом за період з 1 по 26 листопада підрозділи угруповання СБС уразили 53 тич. 248 цілей противника, з них 16 тис. 678 одиниць особового складу.