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Сенцова не готовят к обмену заключенными — СМИ. Фото: LIGA.net

Сенцова не готовят к обмену заключенными — СМИ

23 авг 2019, 10:43
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Олег Сенцов, украинский режиссер и политзаключенный, которого незаконно приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима, в ближайшее время не будет передан Украине. Его не включили в список на обмен заключенными между Москвой и Киевом, который может состояться до конца августа.

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В список на обмен заключенными не вошел и главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, который обвиняется в государственной измене в Украине. Он якобы сам отказался от обмена, чтобы добиваться оправдания и освобождения из-под стражи, сообщает российский «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

В Украине надеются, что в список на обмен попадут все моряки, которые были захвачены россиянами в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако, согласно данным собеседников издания, этот вопрос находится в процессе согласования.

Точные сроки обмена не называют ни в Украине, ни в России. Вероятнее всего, он состоится до конца августа. Источники утверждают, что между сторонами есть «принципиальные договоренности по этому вопросу».

Вчера российские СМИ сообщили, что между Украиной и Россией есть договоренность об обмене заключенными в формате «33 на 33».

Напомним, что в список на обмен заключенными могут внести осужденных в Украине крымских военнослужащих-предателей Максима Одинцова и Александра Баранова, а также одного из главных фигурантов дела о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года Евгения Мефедова.


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