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Ракурс
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Фото: Цензор.НЕТ

Обмен заключенными: Зеленский назвал возможные сроки, Москалькова прибыла в Киев

23 авг 2019, 12:28
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 23 августа прибыла в Киев.

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Российский омбудсмен сейчас находится в украинской столице, в Киеве она с однодневным визитом. Цель визита Москальковой пока неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Украине.

Тем временем на брифинге с журналистами, который транслировали СМИ, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией. Глава государства надеется на результаты своей работы в ближайшие дни.

Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать, — отметил президент.

Напомним, 22 августа сообщалось, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. Российские СМИ сообщили, что Москва и Киев обсуждают формулу обмена «33 на 33 человека», не учитывая главного редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

Источник: Ракурс


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