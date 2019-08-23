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Ракурс
Сбой произошел в работе «Фейсбук»

Facebook перестал работать в некоторых странах: произошел масштабный сбой (КАРТА, ИНФОГРАФИКА)

23 авг 2019, 11:56
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Сбой в работе популярной социальной сети Facebook фиксируется 23 августа.

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Соцсеть перестала нормально работать в нескольких странах. В частности, проблемы с доступом к «Фейсбуку» наблюдаются в Соединенных Штатах Америки, Российской Федерации, Испании, Нидерландов, Эстонии, Швеции и Великобритании. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы на сайте Down detector.

Пользователи сообщают, что сбои начались еще вечером 22 августа около 22.00. Большие проблемы в работе соцсети, а именно — функционирование сайта, начались уже сегодня. Еще часть зарегистрированных пользователей оставляла жалобы относительно проблем, связанных с входом в социальную сеть.

Карта: Down detector

Инфографика: Down detector

Напомним, 24 июля соцсети Facebook и Instagram частично не работали в Восточной Европе. При попытке входа в аккаунт или перезагрузки страницы часть пользователей получала сообщение об ошибке. Сбои наблюдались в Польше, Литве и Украине.

Источник: Ракурс


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