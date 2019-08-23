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Ракурс
Збій стався у роботі «Фейсбук»

Facebook перестав працювати в деяких країнах: стався масштабний збій (КАРТА, ІНФОГРАФІКА)

23 сер 2019, 11:56
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Збій у роботі популярної соціальної мережі Facebook фіксується 23 серпня.

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Соцмережа перестала нормально працювати в декількох країнах. Зокрема, проблеми з доступом до «Фейсбуку» спостерігаються у Сполучених Штатах Америки, Російській Федерації, Іспанії, Нідерландів, Естонії, Швеції та Великій Британії. Про це свідчать дані, які опубліковані на сайті Down detector.

Користувачі повідомляють, що збої почалися ще ввечері 22 серпня близько 22.00. Більші проблеми в роботі соцмережі, а саме — функціонування сайту, почалися вже сьогодні. Ще частина зареєстрованих користувачів залишала скарги щодо проблем, пов’язаних з входом у соціальну мережу.

Карта: Down detector

Інфографіка: Down detector

Нагадаємо, 24 липня соцмережі Facebook та Instagram частково не працювали у Східній Європі. Під час спроби входу до акаунту або перезавантаження сторінки частина користувачів отримувала повідомлення про помилку. Збої спостерігалися в Польщі, Литві й Україні.

Джерело: Ракурс


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