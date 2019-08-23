Незаконний видобуток бурштину: в Житомирській області на хабарі погоріли адвокат, суддя і слідчий. Фото: ru.slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n125860-nezakonnyy-vydobutok-burshtynu-v-jytomyrskiy-oblasti-na-habari-pogorily-advokat-suddya.html

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Незаконний видобуток бурштину в Житомирській області може обернутися для судді Олевського райсуду, слідчого одного з місцевих відділків поліції та адвоката тюремними термінами. Всі троє сприяли зловмисникам, які незаконно видобувають природний ресурс, за що отримували грошову винагороду.

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Про викриття посібників браконьєрів повідомила прес-служба обласного управління Національної поліції.

Троє підозрюваних допомагали копачам бурштину повернути їхнє арештоване майно. Так, адвокат займався пошуком клієнтів, після чого суддя виносив рішення на їх користь, а слідчий у свою чергу прискорював процес повернення майна.

Правоохоронцям вдалося задокументувати факти отримання фігурантами розслідування 800 дол. хабара за допомогу у вирішенні питання про повернення мотопомп і решти техніки.

Також було проведено обшуки за місцем проживання і роботи підозрюваних. Вирішується питання про затримання учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, що під час візиту в Житомирську область глава держави Володимир Зеленський закликав керівництво місцевої поліції, а також главу обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського піти у відставку через нездатність боротися з бурштиновою мафією.