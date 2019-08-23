Незаконная добыча янтаря: в Житомирской области на взятке погорели адвокат, судья и следователь. Фото: ru.slovoidilo.ua

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Незаконная добыча янтаря в Житомирской области может обернуться для судьи Олевского райсуда, следователя одного из местных отделов полиции и адвоката тюремными сроками. Все трое способствовали злоумышленникам, незаконно добывающим природный ресурс, за что получали денежное вознаграждение.

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О разоблачении пособников браконьеров сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Трое подозреваемых помогали копателям янтаря вернуть их арестованное имущество. Так, адвокат занимался поиском клиентов, после чего судья выносил решение в их пользу, а следователь в свою очередь ускорял процесс возврата имущества.

Правоохранителям удалось задокументировать факты получения фигурантами расследования 800 долл. взятки за помощь в решении вопроса о возвращении мотопомп и другой техники.

Также были проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Решается вопрос о задержании участников преступной схемы.

Напомним, что во время визита в Житомирскую область глава государства Владимир Зеленский призвал руководство местной полиции, а также главу областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского уйти в отставку из-за неспособности бороться с янтарной мафией.