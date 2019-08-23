Незаконная добыча янтаря: в Житомирской области на взятке погорели адвокат, судья и следователь (ФОТО)https://racurs.ua/n125860-nezakonnaya-dobycha-yantarya-v-jitomirskoy-oblasti-na-vzyatke-pogoreli-advokat-sudya.htmlРакурс
Незаконная добыча янтаря в Житомирской области может обернуться для судьи Олевского райсуда, следователя одного из местных отделов полиции и адвоката тюремными сроками. Все трое способствовали злоумышленникам, незаконно добывающим природный ресурс, за что получали денежное вознаграждение.
О разоблачении пособников браконьеров сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Трое подозреваемых помогали копателям янтаря вернуть их арестованное имущество. Так, адвокат занимался поиском клиентов, после чего судья выносил решение в их пользу, а следователь в свою очередь ускорял процесс возврата имущества.
Правоохранителям удалось задокументировать факты получения фигурантами расследования 800 долл. взятки за помощь в решении вопроса о возвращении мотопомп и другой техники.
Также были проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Решается вопрос о задержании участников преступной схемы.
Напомним, что во время визита в Житомирскую область глава государства Владимир Зеленский призвал руководство местной полиции, а также главу областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского уйти в отставку из-за неспособности бороться с янтарной мафией.