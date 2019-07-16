У роботі соцмережі Facebook стався масштабний збій (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n124378-u-roboti-socmereji-facebook-stavsya-masshtabnyy-zbiy-karta.htmlРакурс
Збій у роботі соціальної мережі Facebook (Фейсбук) спостерігається 16 липня на території низки країн.
Проблеми в роботі «Фейсбука» спостерігаються з 12:01 за часом Східного узбережжя США (19:01 за київським часом). Про це свідчать дані на сторінці сервісу Downdetector.
Найбільше на проблеми з «Фейсбуком» скаржаться користувачі в Сполучених Штатах Америки та Великої Британії. Збої також фіксуються у Франції, Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Мексиці, Філіппінах.
З основними проблемами, якими стикаються юзери — проблеми з переглядом стрічки новин (близько 57%). Майже 20% користувачів не можуть увійти в аккаунт, ще близько 21% скаржаться на повну відсутність з'єднання.
Нагадаємо, 3 липня в низці регіонів світу спостерігалися проблеми з роботою соціальних мереж Facebook, Instagram та WhatsApp. Користувачі переважно скаржилися на проблеми із завантаженням та переглядом зображень.