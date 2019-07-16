У роботі «Фейсбука» стався збій. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n124378-u-roboti-socmereji-facebook-stavsya-masshtabnyy-zbiy-karta.html

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Збій у роботі соціальної мережі Facebook (Фейсбук) спостерігається 16 липня на території низки країн.

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Проблеми в роботі «Фейсбука» спостерігаються з 12:01 за часом Східного узбережжя США (19:01 за київським часом). Про це свідчать дані на сторінці сервісу Downdetector.

Найбільше на проблеми з «Фейсбуком» скаржаться користувачі в Сполучених Штатах Америки та Великої Британії. Збої також фіксуються у Франції, Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Мексиці, Філіппінах.

З основними проблемами, якими стикаються юзери — проблеми з переглядом стрічки новин (близько 57%). Майже 20% користувачів не можуть увійти в аккаунт, ще близько 21% скаржаться на повну відсутність з'єднання.

Нагадаємо, 3 липня в низці регіонів світу спостерігалися проблеми з роботою соціальних мереж Facebook, Instagram та WhatsApp. Користувачі переважно скаржилися на проблеми із завантаженням та переглядом зображень.