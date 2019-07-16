В Україні набув чинності закон про мову. Фото: Сергій Нуженко

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Сьогодні, 16 липня, в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відтепер українська мова має статус обов’язкової для державних органів та публічних сфер, державна мова обов’язкова для чиновників, депутатів, суддів, прокурорів, педагогів, офіцерів, медиків тощо. Виключення — приватне спілкування та релігійні обряди.

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В Офісі президента заявили, що візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки планується у липні-серпні. Наразі команда президента намагається узгодити графіки.

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка під час брифінгу в Києві заявив, що планується скорочення міністерств. У Зеленського запланували реформування Кабінету міністрів України.

Також сьогодні стало відомо, що радники лідерів країн «нормандського формату» домовилися щодо обміну утримуваними особами. Впродовж липня можуть здійснити обмін певної кількості українських бранців. В команді президента заявили, що намагаються розблокувати процес обміну «всіх на всіх», який довгий час був заблокований.

Конституційний суд України 16 липня визнав конституційним закон України «Про освіту» та закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки».

Угорщина заявила, що зніме вето на переговори України з НАТО після того, як закарпатським угорцям повернуть право навчатися рідною мовою. Також Будапешт вимагає від української влади виділити 50 млн євро на розвиток прикордонної інфраструктури й обіцяє зі свого боку побудувати чотири КПП на україно-угорському кордоні.