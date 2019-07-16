В Украине вступил в силу закон о языке. Фото: Сергей Нуженко

https://racurs.ua/n124377-glavnye-novosti-za-16-iulya-v-ukraine-vstupil-v-silu-zakon-o-yazyke-a-zelenskiy-planiruet.html

Ракурс

Сегодня, 16 июля, в Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Отныне украинский язык имеет статус обязательного для государственных органов и публичных сфер, государственный язык обязателен для чиновников, депутатов, судей, прокуроров, педагогов, офицеров, медиков и тому подобное. Исключение — личное общение и религиозные обряды.

Loading...

В офисе президента заявили, что визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки планируется в июле-августе. Сейчас команда президента пытается согласовать графики.

Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка во время брифинга в Киеве заявил, что планируется сокращение министерств. У Зеленского запланировали реформировать Кабинет министров Украины.

Также сегодня стало известно, что советники лидеров стран «нормандского формата» договорились по обмену удерживаемыми лицами. В течение июля могут совершить обмен определенного количества украинских пленников. В команде президента заявили, что пытаются разблокировать процесс обмена «всех на всех», который долгое время был заблокирован.

Конституционный суд Украины 16 июля признал конституционным закон Украины «Об образовании» и закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Венгрия заявила, что снимет вето на переговоры Украины с НАТО после того, как закарпатским венграм вернут право учиться на родном языке. Также Будапешт требует от украинских властей выделить 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры и обещает со своей стороны построить четыре КПП на украино-венгерской границе.