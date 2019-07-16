Дитина допомогла поліції вийти на слід зловмисників. Фото: 5psy.ru

https://racurs.ua/ua/n124376-u-ssha-policeyski-vyyshly-na-slid-zlochynciv-zavdyaky-dytyachomu-malunku-avtomobilya-foto.html

Ракурс

У Сполучених Штатах Америки поліцейські змогли вийти на слід злочинців, які крали посилки з ґанків місцевих жителів. Виявити крадіїв правоохоронці зуміли завдяки малюнку дев’ятирічної дівчинки.

Loading...

Один із жителів міста Спрінгвілл, штат Юта, заявив у поліцію про крадіжку посилки прямо зі свого ганку. Правоохоронці змогли знайти єдиного свідка, ним виявилася дев’ятирічна дівчинка. Поліцейські попросили її намалювати автомобіль, який їхав слідок за кур'єрським авто. Про це повідомив поліцейський департамент Спрінгвілла в Facebook.

Дитячий малюнок червоного пікапа був настільки детальним, що допоміг оперативно знайти підозрюваних. У соцмережі правоохоронці опублікували дитячий малюнок, а для наочності додали в пост скріншот з камери спостереження, на якому видно розшукуваний автомобіль.

Дівчинка дуже добре запам’ятала низку деталей — приблизні місця з вм’ятинами та подряпинами на кузові, намалювала сталеву раму на задній частині пікапа. У «Фейсбуці» уважну дитину навперебій вихваляють користувачі та захоплюються її увагою до деталей.

Нагадаємо, в липні на автомагістралі в штаті Джорджія сталася оказія — велика кількість грошових купюр вилетіла з броньованого автомобіля. Люди виходили зі своїх автомобілів, вибігали на трасу і ловили банкноти.