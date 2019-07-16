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Ракурс
Ребенок помог полиции выйти на след злоумышленников. Фото: 5psy.ru

В США полицейские вышли на след преступников благодаря детскому рисунку автомобиля (ФОТО)

16 июл 2019, 20:06
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В Соединенных Штатах Америки полицейские смогли выйти на след преступников, которые воровали посылки с крылец местных жителей. Обнаружить воров правоохранители сумели благодаря рисунку девятилетней девочки.

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Один из жителей города Спрингвилл, штат Юта, заявил в полицию о краже посылки прямо со своего крыльца. Правоохранители смогли найти единственного свидетеля, им оказалась девятилетняя девочка. Полицейские попросили ее нарисовать автомобиль, который ехал след за курьерским авто. Об этом сообщил полицейский департамент Спрингвилла в Facebook.

Детский рисунок красного пикапа был настолько детальным, что помог оперативно найти подозреваемых. В соцсети правоохранители опубликовали детский рисунок, а для наглядности добавили в пост скриншот с камеры наблюдения, на котором видно разыскиваемый автомобиль.

Девочка очень хорошо запомнила ряд деталей — приблизительные места с вмятинами и царапинами на кузове, нарисовала стальную раму на задней части пикапа. В «Фейсбуке» внимательного ребенка наперебой хвалят и восхищаются ее вниманием к деталям.

Детский рисунок помог полиции поймать воров. Фото: полицейский департамент Спрингвилла в Facebook

Детский рисунок помог полиции поймать воров. Фото: полицейский департамент Спрингвилла в Facebook

Напомним, в июле на автомагистрали в штате Джорджия произошла оказия — большое количество денежных купюр вылетела из бронированного автомобиля. Люди выходили из своих автомобилей, выбегали на трассу и ловили банкноты.

Источник: Ракурс


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