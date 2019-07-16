В работе «Фейсбука» произошел сбой. Фото: flickr.com

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Ракурс

Сбой в работе социальной сети Facebook (Фейсбук) наблюдается 16 июля на территории ряда стран.

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Проблемы в работе «Фейсбука» наблюдаются с 12:01 по времени Восточного побережья США (19:01 по киевскому времени). Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector.

Больше всего на проблемы с «Фейсбуком» жалуются пользователи в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Сбои также фиксируются во Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Мексике, Филиппинах.

С основными проблемами, которыми сталкиваются юзеры — проблемы с просмотром ленты новостей (около 57%). Почти 20% пользователей не могут войти в аккаунт, еще около 21% жалуются на полное отсутствие соединения.

Напомним, 3 июля в ряде регионов мира наблюдались проблемы с работой социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи в основном жаловались на проблемы с загрузкой и просмотром изображений.