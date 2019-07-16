Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В работе «Фейсбука» произошел сбой. Фото: flickr.com

В работе соцсети Facebook произошел масштабный сбой (КАРТА)

16 июл 2019, 21:13
999

Сбой в работе социальной сети Facebook (Фейсбук) наблюдается 16 июля на территории ряда стран.

Loading...

Проблемы в работе «Фейсбука» наблюдаются с 12:01 по времени Восточного побережья США (19:01 по киевскому времени). Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector.

Больше всего на проблемы с «Фейсбуком» жалуются пользователи в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Сбои также фиксируются во Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Мексике, Филиппинах.

С основными проблемами, которыми сталкиваются юзеры — проблемы с просмотром ленты новостей (около 57%). Почти 20% пользователей не могут войти в аккаунт, еще около 21% жалуются на полное отсутствие соединения.

Произошел сбой в работе «Фейсбука». Карта: Downdetector

Напомним, 3 июля в ряде регионов мира наблюдались проблемы с работой социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи в основном жаловались на проблемы с загрузкой и просмотром изображений.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 16 июля: в Украине вступил в силу закон о языке, а Зеленский планирует реформировать Кабинет министров

Главной новостью вторника, 16 июля, можно считать вступление в силу по всей территории Украины закона о языке. В команде президента Владимира Зеленского сегодня предложили уменьшить количество министерств

Новости Украины
20:38

Языковую статью закона «Об образовании» КСУ признал конституционной — министр Гриневич

Конституционный суд Украины 16 июля признал конституционным закон Украины «Об образовании». Ранее 48 депутатов Верховной Рады обжаловали в КСУ ст. 7 образовательного закона

Новости Украины
18:25
Новости партнеров
Загрузка...