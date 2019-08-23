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Министерство ветеранов будет сохранено и появится Совет волонтеров — Зеленский. Фото: narodna-pravda.ua

Министерство ветеранов будет сохранено и появится Совет волонтеров — Зеленский

23 авг 2019, 12:50
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Министерство по делам ветеранов продолжит свою работу, о его ликвидации речь не идет, а лишь распространяются «позорные слухи». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он обратился к общественности и предложил публично выбрать человека, который управлял бы ведомством. Об этом Зеленский заявил в ходе выступления на международном ветеранском и волонтерском форуме в Киеве, информирует его пресс-служба.

Новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты прав волонтеров и ветеранов и объединение каких-либо комитетов не помешает этому, поскольку будет сохранен их функционал, добавил президента.

Кроме того, в ближайшее время при Офисе президента Украине будет создан Совет волонтеров, а также введена должность уполномоченного по делам волонтеров.

В конце своего выступления Зеленский заявил, что теперь власти перестанут делить ветераном и волонтеров на «правильных или неправильных, угодных или неугодных».

Ранее сегодня «Ракурс» писал, что Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого стяга в Киеве по случаю Дня государственного флага Украины.

Источник: Ракурс


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