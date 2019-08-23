Lexus назвав дату прем'єри першого серійного електрокара. Фото: Autocar

https://racurs.ua/ua/n125864-lexus-nazvav-datu-premiery-pershogo-seriynogo-elektrokara-foto.html

Ракурс

Lexus покаже свій перший серійний електрокар під час автомобільної виставки в японському Токіо восени 2019 року.

Loading...

Перший серійний електромобіль від японського автовиробника призначений для їзди містом. Це компактна, але висока модель, повідомляє Auto24 із посиланням на Autocar.

Новинка має футуристичний дизайн. Імовірно, дизайнери взяли за основу концепт моделі LF-SA 2015 року. В салоні електромобіля встановлено кілька екранів, які є основою для оновленої мультимедійно-розважальної системи.

Нові електромобілі розроблено на платформі Toyota, яка є материнською компанією Lexus. У планах виробників — представити споживачеві десять електричних моделей до 2025 року.

Також у Lexus розповіли про плани обладнати колеса електромоторами, але розробники визнають, що таке нововведення буде втілено не скоро. Вони впевнені, що чотири колеса, які рухатимуться незалежно одне від одного, забезпечать кращу динаміку автомобілю, що в свою чергу покращить його керованість.

Нагадаємо, що Hyundai представив автолюбителям дебютний тизер концепту електромобіля 45 EV, який виконано в стилі моделей 1970 років.