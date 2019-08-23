Вбивство адвоката в Кропивницькому: загиблий дістав сім куль, але мішенню була інша людина. Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/ua/n125865-vbyvstvo-advokata-v-kropyvnyckomu-zagyblyy-distav-sim-kul-ale-mishennu-bula-insha-ludyna.html

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Вбивство адвоката в Кропивницькому, що сталося напередодні, обростає новими подробицями. Згідно з останніми даними, метою озброєних зловмисників був не юрист, а інший потерпілий унаслідок нападу.

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У момент обстрілу загиблий і постраждалий перебували на літньому майданчику кафе, розташованого біля СІЗО. Нападники випустили автоматну чергу, унаслідок чого сім куль влучили в адвоката й одна — в другу жертву, повідомляють сьогодні УНН із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

У поліції вважають, що саме чоловік 1965 р. н., якому вдалося вижити, був основною мішенню нападників. Унаслідок обстрілу він дістав кульове поранення ліктьового суглоба, загрози його життю на даний момент немає.

Збройний напад на адвоката стався 22 серпня біля будівлі СІЗО № 6 у Кропивницькому. Невідомі на автомобілі ВАЗ червоного кольору обстріляли юриста та ще одну людину. У місті й області було введено оперативний план «Сирена». Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу.