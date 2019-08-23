ЧП в Татрах: число пострадавших от ударов молнии достигло 150 человек. Фото: rmf24.pl

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Шторм в польских Татрах, который вчера обрушился на горный массив Гевонт, стал причиной гибели пяти человек и ранения еще более 150. Число пострадавших увеличилось, когда спасательным отрядам удалось добраться в труднодоступные районы горного массива.

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Вследствие непогоды на территории Польши погибли двое детей — 10-летние девочка и мальчик, а также две женщины 24 и 46 лет. Группа туристов, в которую они входили, попала под удар молнии. Пятым погибшим стал гражданин Чехии, которого шторм накрыл на словацкой стороне Татр, сообщает RMF24.

На данный момент в больницах остаются 34 человек. Они получили тяжелые ожоги и многочисленные переломы. В ночь на пятницу врачи прооперировали троих самых тяжелых пострадавших, еще один мужчина ожидает операцию по удалению фрагментов костей из внутренних тканей.

Причиной такого большого количества пострадавших стало отсутствие предупреждения о надвигающемся шторме: местные власти не смогли оповестить тех, кто уже отправился в горы. При этом представители Министерства метеорологии и водной экономики Польши заявляют, что они спрогнозировали грозу, однако не такой мощности.

Напомним, накануне сообщалось, что сильный шторм обрушился на польский горный массив Гевонт. Причиной такого большого числа пострадавших стали сильные удары молний. Некоторые были притянуты металлическими столбами с цепями, установленных в качестве ограждения вдоль горных троп. Также разряды били в горную породу, которая разлетелась на осколки и травмировала находящихся рядом людей.