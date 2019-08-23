«Евробляхеры» пока не получают штрафов: в полиции объяснили причину. Фото: expres.online

https://racurs.ua/n125869-evroblyahery-poka-ne-poluchaut-shtrafov-v-policii-obyasnili-prichinu.html

Ракурс

«Евробляхеры» пока что не получили ни одного штрафа за нарушение правил ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на территорию Украины. Речь идет, как о транзите автомобилей, так и о временном ввозе.

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Автомобилистов на «евробляхах» не штрафуют по причине тестирования электронной базы данных, заявил первый замглавы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белощицкий, передают «Українські новини».

На сегодняшний день неизвестно, когда полиция начнет выписывать штрафы для водителей автомобилей с иностранной регистрацией.

В ноябре 2018 года Верховная Рада ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобилей из-за границы и увеличила штрафы за использование нерастаможенных автомобилей. Льготный период растаможки «евроблях» завершился 22 февраля 2019 года, но сотни тысяч авто не прошли предусмотренную законом процедуру, поэтому парламент отсрочил штрафные санкции для водителей нерастаможенных автомобилей до 22 августа.

Вчера закон о новых штрафах для владельцев «евроблях» вступил в силу в Украине. Теперь за превышение сроков доставки транспортных средств украинские автомобилисты будут вынуждены заплатить от 85 до 170 тыс. грн.