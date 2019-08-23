Глава МВД Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

https://racurs.ua/n125870-departament-zaschity-ekonomiki-nacpolicii-budet-likvidirovan-avakov.html

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Департамент защиты экономики Национальной полиции ликвидируют.

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Департамент будет ликвидирован ради создания Службы финансовых расследований. Об этом на сегодняшнем заседании коллегии Министерства внутренних дел заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба.

На сегодня в государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями — Служба финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. От так, мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики НПУ, — заявил Аваков.

По словам министра, профессиональные сотрудники департамента останутся в рядах Нацполиции. Функции, которые выполнял департамент, в будущем передадут Службе финансовых расследований.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова заявила, что сейчас является актуальным вопрос создания единого органа по расследованию финансовых преступлений.

Напомним, в команде нового президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что хотят создать Службу финансовых расследований, которая заменит экономические подразделения Службы безопасности Украины, МВД и Государственной фискальной службы.

О необходимости создания Службы финансовой безопасности, при этом ликвидировав экономические функции МВД и СБУ, заявлял и генеральный прокурор Юрий Луценко.