Пожежі в Амазонії: Бразилія відмовилася від фінансової допомоги G7. Фото: Информ-UA

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Масштабні лісові пожежі в Амазонії обговорили на саміті G7 і лідери країн запропонували фінансову допомогу в розмірі 20 млн дол.

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Бразилія відмовилася від коштів на боротьбу з пожежами в тропічних лісах і заявила, що гроші можуть піти на відновлення лісів в Європі. Про це повідомляє France24, передає «Укрінформ».

У Бразилії також заявили, що французький президент Еммануель Макрон не зміг уникнути пожежі в церкві Нотр-Дам де Парі і намагається вчити інших, як боротися з вогнем.

Європейське космічне агентство сфотографувало масштабні лісові пожежі в Амазонії. На фото можна побачити десятки пожеж і дим, який охоплює тисячі кілометрів.

Лісові пожежі знищують ліси Амазонії не тільки в Бразилії, але і в сусідній Болівії, де вже згоріли дерева на площі понад 728 тис. га. У Бразилії зазначили, що кількість пожеж за поточний місяць збільшилася на 422%.

Нагадаємо, в Греції через лісові пожежі евакуювали близько 1 тис. туристів.