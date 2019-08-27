Світоліна і Ястремська успішно стартували на турнірі «Великого шолома». Фото: Sport bigmir

https://racurs.ua/ua/n125968-svitolina-i-yastremska-uspishno-startuvaly-na-turniri-velykogo-sholoma-video.html

Ракурс

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до другого кола спортивної першості US Open. Участь в турнірі перша ракета України почала з перемоги над 17-річною американкою Уїтні Осігве (№ 109 в рейтингу WTA).

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Спортивний поєдинок Світоліна гідно завершила двома сетами з рахунком 6:1, 7:5. Про це повідомляє УНІАН.

У другому колі Світоліна буде грати з відомою американською тенісисткою Вінус Вільямс (№ 52 у рейтингу WTA). Раніше українка вже стикалася з Вільямс і загальний рахунок перемог (2: 1) вказує на перевагу Світоліної.

Даяна Ястремська, яка є другою ракеткою України, також успішно пройшла до другого кола першості. У першому раунді Ястремська обіграла румунську тенісистку Моніку Нікулеску (№ 105 в рейтингу WTA) в трьох сетах (6:4, 1:6, 6:2).

Далі вона зіграє з шведської спортсменкою Ребеккою Петерсон (№ 71 у рейтингу WTA).

Нагадаємо, Світоліна повернулася у топ-5 кращих тенісисток світу за рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA).