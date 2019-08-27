Свитолина и Ястремская успешно стартовали на турнире «Большого шлема». Фото: Sport bigmir

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Ракурс

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина прошла во второй круг спортивного первенства US Open. Участие в турнире первая ракета Украины начала с победы над 17-летней американкой Уитни Осигве (№ 109 в рейтинге WTA).

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Спортивный поединок Свитолина достойно завершила двумя сетами со счетом 6:1, 7:5. Об этом сообщает УНИАН.

Во втором круге Свитолиной предстоит сразиться с известной американской теннисисткой Винус Уильямс (№ 52 в рейтинге WTA). Ранее украинка уже сталкивалась с Уильямс и общий счет побед (2:1) указывает на превосходство Свитолиной.

Даяна Ястремская, которая является второй ракеткой Украины, также успешно прошла во второй круг первенства. В первом раунде Ястремская обыграла румынскую теннисистку Монику Никулеску (№ 105 в рейтинге WTA) в трех сетах (6:4, 1:6, 6:2).

Далее ей предстоит сразиться с шведской спортсменкой Ребеккой Петерсон (№ 71 в рейтинге WTA).

Напомним, Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA).