Лісові пожежі вирують в Греції: по всій країні евакуювали близько тисячі туристів (ФОТО)

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Лісові пожежі в Греції стали причиною евакуації близько тисячі туристів і місцевих жителів. Вогонь швидко поширюється через суху спекотну погоду та сильний вітер.

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Наразі масштабна лісова пожежа бушує на острові Самос, а під загрозою займання опинилися Крит, південний регіоні Пелопоннес і ще кілька районів. Про це повідомляє ВВС.

Через пожежі на Самосі евакуювали людей з популярних пляжів на сході острова. Зокрема, берегова охорона зібрала туристів і жителів на пляжах Протеї і Глікоріза. Потім їх доставили в сусіднє місто Піфагорео.

Місцеві ЗМІ зазначають, що на Пелопоннесі заарештували двох чоловіків. Один з них, імовірно, влаштував пожежу в цьому регіоні, а другий несе відповідальність за три інші пожежі.

Раніше пожежі також охопили унікальний сосновий ліс на грецькому острові Евія. Сотні жителів довколишніх сіл евакуювали.

Нагадаємо, генсек ООН закликав світових лідерів вжити заходів і врятувати планету.