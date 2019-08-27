В ООН оголосили надзвичайне кліматичне становище і закликають лідерів G7 врятувати планету. Фото: Новости Приднестровья

https://racurs.ua/ua/n125965-v-oon-ogolosyly-nadzvychayne-klimatychne-stanovysche-i-zaklykaut-lideriv-g7-vryatuvaty-planetu.html

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В ООН оголосили надзвичайне кліматичне становище і закликали лідерів світових країн врятувати планету.

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Липень 2019 року виявився найспекотнішим місяцем в історії, а 2015−2019 роки відзначають, як найспекотніші за всю історію метеоспостережень. Про це розповів Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу на саміті G7 у французькому місті Біарріц, передає «Служба новин ООН».

Гутерріш зазначив, що приїхав на зустріч, щоб закликати світових лідерів взяти участь у саміті з питань клімату, який запланували на вересень в Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Дані Всесвітньої метеорологічної організації свідчать про те, що зараз рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства. Раніше такий рівень концентрації був 3−5 млн років тому, проте в ті часи рівень морів був на 10−20 м вище, як і температура навколишнього середовища.

Гутерріш нагадав, що тільки за липень в Гренландії розтануло 179 млрд тонн льоду, а пожежі на Алясці, Сибіру, ​​в Канаді, Амазонії і за полярних кругом в Гренландії привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

Генсек ООН заявив, що зараз кліматична ситуація набагато гірша, ніж була в 2015 році, коли була прийнята Паризька хартія по клімату. Гутерріш наголосив, що необхідно утримати глобальне потепління в межах 1,5 градусів до кінця цього століття, скоротити викиди вуглекислого газу до нульового рівня до 2050 року і на 45% скоротити викиди парникових газів в найближче десятиліття.

Як раніше повідомляв «Ракурс», через лісові пожежі на Канарах евакуювали 9 тис. осіб.