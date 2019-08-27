В ООН объявили чрезвычайное климатическое положение и призывают лидеров G7 спасти планету. Фото: Новости Приднестровья

https://racurs.ua/n125965-v-oon-obyavili-chrezvychaynoe-klimaticheskoe-polojenie-i-prizyvaut-liderov-g7-spasti-planetu.html

Ракурс

В ООН объявили чрезвычайное климатическое положение и призвали лидеров мировых стран спасти планету.

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Июль 2019 года оказался самым жарким месяцем в истории, а 2015−2019 годы отмечают, как самые жаркие за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите G7 во французском городе Биарриц, передает «Служба новостей ООН».

Гутерриш отметил, что приехал на встречу, чтобы призвать мировых лидеров принять участие в саммите по климату, который запланировали на сентябрь в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Данные Всемирной метеорологической организации свидетельствуют о том, что сейчас уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества. Ранее такой уровень концентрации был 3−5 млн лет назад, однако в те времена уровень морей был на 10−20 м выше, как и температура окружающей среды.

Гутерриш напомнил, что только за июль в Гренландии растаяло 179 млрд тонн льда, а пожары на Аляске, Сибири, в Канаде, Амазонии и за полярных кругом в Гренландии привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

Генсек ООН заявил, что сейчас климатическая ситуация гораздо хуже, чем была в 2015 году, когда было принято Парижское соглашение по климату. Гутерриш подчеркнул, что необходимо удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов до конца этого столетия, сократить выбросы углекислого газа до нулевого уровня к 2050 году и на 45% сократить выбросы парниковых газов в ближайшее десятилетие.

Как ранее сообщал «Ракурс», из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали 9 тыс. человек.