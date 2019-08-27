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Ракурс
Обмен пленными между Украиной и РФ ожидается до конца этой недели – СМИ. Фото: Сегодня

Обмен пленными между Украиной и РФ ожидается до конца этой недели — СМИ

27 авг 2019, 08:16
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Украина и Россия обменяются пленными до конца этой недели, а подготовка к обмену должна возобновиться уже сегодня.

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Стороны обмена должны снять все обвинения с лиц, входящих в список, и провести процессуальную очистку. Об этом сообщил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин, передает «РБК-Украина».

Точная дата обмена пока не известна, так как в Украине были выходные из-за Дня Независимости и процесс временно останавливался. Однако в России ожидают, что обмен пройдет до конца этой недели.

Сейчас проходит финальное согласование списков на обмен. В них все также нет журналиста Кирилла Вышинского и неизвестна дальнейшая судьба украинских моряков. Количество людей, которые будут в списках, также пока окончательно не определили.

Как ранее сообщал «Ракурс», уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова была в Киеве с однодневным визитом, и президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ждет освобождения украинцев.


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