Жизнью и здоровьем Сенцова забеспокоилась ООН, фото — Reuters

https://racurs.ua/n125963-oon-obespokoilas-jiznu-i-zdorovem-sencova.html

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Независимые эксперты ООН по правам человека обеспокоены состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии. Они призывают Россию немедленно освободить Сенцова.

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Об этом 26 августа сообщает служба новостей ООН.

Жизнь Сенцова находится под угрозой, — заявили специальные докладчики ООН по правам человека.

В ООН отмечают, что судебный процесс над ним и обвинительный приговор нарушают нормы международного права. Правозащитники заявили, что их беспокоит состояние физического и психического здоровья осужденного.

Мы призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить его, — сообщили в ООН.

Украинский режиссер и активный критик российской оккупации Крыма Олег Сенцов был арестован российскими властями в мае 2014 года и приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме.

Эксперты ООН призвали российские власти немедленно обеспечить Сенцову доступ к надлежащему медицинскому лечению — при условии его полного и осознанного согласия. В заявлении говорится, что правозащитники ООН находятся на связи с российскими властями.

Заявление подписали спецдокладчики по вопросу свободы выражения мнений, по правам правозащитников. Эти независимые эксперты, которые назначаются Советом ООН по правам человека, не получают зарплаты за свою работу.

С мая по октябрь 2018 года Сенцов проводил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ. В ноябре 2018 года ему присудили международную премию за защиту прав человека имени Сергея Магнитского.