Россия подождет: о чем договорились на саммите лидеры «Большой семерки», фото — Reuters

https://racurs.ua/n125962-rossiya-podojdet-o-chem-dogovorilis-na-sammite-lidery-bolshoy-semerki.html

Ракурс

Позиция стран-участниц «Большой семерки» (G7) по ряду региональных и международных кризисов, включая ситуацию вокруг Ирана, Украины, Ливии и Гонконге, а также разногласия по торговле и налогообложении отражена в совместном заявлении по итогам саммита, проходившего в Биаррице с 24 по 26 августа.

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Вопрос о приглашении российского президента Путина на следующий саммит не вошел в документ. Однако Трамп на пресс-конференции по окончании саммита заявил, что планирует пригласить его на заседание G7 в следующем году.

Сможет он приехать или нет… Психологически, я думаю, это трудно сделать, — добавил Трамп, отметив, что Путин «гордый человек».

Впервые о возвращении российского президента в клуб ведущих стран мира Трамп публично заявил 21 августа в Белом доме.

На этой же пресс-конференции в Биаррице премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения формата G8, поскольку России нужно изменить свое поведение, которое привела ее к исключению в 2014 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что речь пока не идет о возвращении РФ в G8, поскольку «переход от семерки в восьмерку должен основываться на общем единодушном решении». Макрон назвал возвращение к формату G8 несвоевременным, учитывая отравление в Солсбери, а также «неурегулированность украинского кризиса».

Относительно Ирана все участники саммита достигли договоренности о том, что целью G7 является отсутствие ядерного оружия у этой страны.

Украина также присутствует в итоговом документе. Как сообщал «Ракурс», Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели, чтобы добиться конкретных результатов.

В контексте противостояния в Ливии лидеры стран G7 подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня и политическое урегулирование кризиса. Относительно этого кризиса договорились провести международную конференцию с участием представителей всех сторон конфликта, а также региональных игроков для разрешения кризиса.

«Большая семерка» обязуется прийти к согласию в 2020 году, чтобы упростить регламентные барьеры и модернизировать международную налоговую систему. В связи с этим лидеры выступили за глубокое реформирование Всемирной торговой организации для улучшения защиты интеллектуальной собственности и урегулирования споров.

Лидеры «семерки» призвали также избегать насилия в Гонконге и подтвердили значимость китайско-британской декларации 1984 года. Она подтверждает вхождение этого города, который был частью британской колонии, в состав КНР с 1997 года, однако обязывает власти Китая поддерживать высокую степень автономии Гонконга.

Итоговое коммюнике занимает только одну страницу, однако, по словам Макрона, к нему будет выпущено несколько приложений, касающихся также проблем экологии и пожаров в Амазонии.