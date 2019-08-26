Нормандский формат возобновится в сентябре — Макрон, фото — Reuters

https://racurs.ua/n125959-makron-anonsiroval-vstrechu-v-normandskom-formate-v-sentyabre.html

Ракурс

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) на самом высоком уровне состоится в сентябре.

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Мы договорились, это есть в коротком итоговом тексте (саммита), что проведем встречу на уровне глав государств и правительств в нормандском формате в сентябре, — сообщил Макрон, слова которого цитирует официальный сайт Елисейского дворца.

Президент Франции не назвал конкретные даты проведения встречи. Он лишь отметил, что обсудил план саммита с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала скорое проведение саммита «нормандской четверки». Обработку возможности проведения нового саммита подтвердили и в Кремле.

Напомним, что Украина после выборов президента летом перезапустила работу своих представителей в минской контактной группе и добилась разведения сил в районе Станицы Луганской. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал надежду на то, что встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится уже этой осенью.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ заявил о готовности российской стороны к таким переговорам. До этого позиция Москвы сводилась к тому, что, прежде чем организовывать новый саммит, нужно выполнить предыдущие договоренности лидеров четверки.

О возобновлении нормандского формата в августе Макрон договаривался с Путиным. Ранее о консультациях США относительно возобновления переговоров заявил и спецпосланник Вашингтона в Киеве Курт Волкер.