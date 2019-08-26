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Новости Ровно: ссора завершилась атакой на кафе с гранатой и коктейлем Молотова, фото — Нацполиция

Ссора в Ровно завершилась атакой на кафе с гранатой и коктейлем Молотова (ФОТО)

26 авг 2019, 19:34
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Утром 26 августа в полицию Ровенского района позвонили с сообщением о пожаре и взрывах во дворе 47-летнего предпринимателя села Новая Любомирка.

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Сначала кто-то бросил зажигательную смесь на тент грузовика, который стоял возле кафе и дома предпринимателя. Когда сосед заметил огонь и выбежал с водой тушить его, раздался взрыв гранаты.

Ее бросил неизвестный мужчина, который притаился за забором. Взрыв повредил кафе-магазин на первом этаже дома. В результате взрыва торговому заведению нанесли значительные повреждения и разрушения.

Новости Ровно: ссора завершилась атакой на кафе с гранатой и коктейлем Молотова, фото — Нацполиция

Когда приехали правоохранители, владелец кафе и автомобиля рассказал, что накануне поссорился со знакомым ровенчанином.

Полицейские разыскали его дома и нашли доказательства причастности 38-летнего жителя Ровно к утреннему преступлению. Узнал его и сосед потерпевшего.

Новости Ровно: ссора завершилась атакой на кафе с гранатой и коктейлем Молотова, фото — Нацполиция

Новости Ровно: ссора завершилась атакой на кафе с гранатой и коктейлем Молотова, фото — Нацполиция

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Задержанный попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений.

Новости Ровно: ссора завершилась атакой на кафе с гранатой и коктейлем Молотова, фото — Нацполиция

«Ракурс» сообщал, что в ночь с 24 на 25 февраля неизвестные обстреляли дом председателя городского суда Ровно из автоматического оружия, а также бросили во двор гранату.

Источник: Ракурс


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