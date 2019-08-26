ЕКА забанило российские «Союзы» и будет летать к МКС на американских кораблях, фото — eadaily.com

https://racurs.ua/n125957-evropeyskoe-kosmicheskoe-agentstvo-zabanilo-rossiyskie-souzy-i-budet-letat-k-mks-na-amerikanskih.html

Ракурс

Европейское космическое агентство (ЕКА) забанило российские «Союзы» и будет летать к Международной космической станции (МКС) на американских кораблях.

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О решении ЕКА в ближайшие годы не пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на МКС сегодня, 26 августа, заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Во время выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе он сообщил, что «в ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях».

Пишель объяснил, что сейчас европейские астронавты летают на «Союзах» по американской квоте. Запуск итальянского астронавта Луки Пармитано был последним для ЕКА с использованием «Союза».

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляли только российские корабли «Союз».

Между тем в США разработали новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX, Starliner — компанией Boeing.

В марте этого года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск первого Crew Dragon с экипажем на станцию ​​планируется на 17 декабря. В состав экипажа входят астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Испытательный запуск к МКС первого Starliner без экипажа запланирован на 17 сентября. Первый корабль с экипажем планируется запустить на станцию ​​в испытательном режиме 30 ноября. В состав экипажа входят астронавты Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы NASA для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС. Первый такой полет планируется в мае 2020 года.

Ранее «Ракурс» сообщал о проблемах со стыковкой «Союза МС-13» к МКС. На «Союзе» россияне запустили в космос работа «Федора».