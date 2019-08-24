Роскосмос провалил стыковку "Союза" с МКС, фото - NASA

https://racurs.ua/n125895-roskosmos-provalil-stykovku-souza-s-mks.html

Ракурс

Российский космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог утром 24 августа пристыковаться к Международной космической станции из-за технических проблем.

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Попытка «Союза» провалилась из-за неисправности системы сближения «Курс». Об этом сообщается в трансляции NASA.

Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) пока не попал на МКС, сообщает ТАСС. «Союз» приблизился к МКС на расстояние 96 м, после чего удалился от него на 280 м.

Специалисты «Роскосмоса», собравшиеся на заседании в ЦУП, решили не проводить 24 августа вторую попытку стыковки.

Во время трансляции пуска «Союз МС-14» с FEDOR диктор NASA предупредил, что у космического корабля нет системы телеоператорного режима управления, поэтому космонавты на борту станции в случае возникновения неполадок не смогут в ручном режиме пристыковать «Союз МС-14» к МКС.

Повторную попытку стыковки к МКС сделают в ночь с воскресенья на понедельник.

«Ракурс» сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин радовался тому, что РФ отправила в космос робота «Федора».