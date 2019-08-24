Роскосмос провалив стикування "Союзу" з МКС, фото - NASA

https://racurs.ua/ua/n125895-roskosmos-provalyv-stykuvannya-souzu-z-mks.html

Ракурс

Російський космічний корабель «Союз МС-14» з роботом «Федором» на борту 24 серпня не зміг пристикуватися до Міжнародної космічної станції через технічні проблеми.

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Спроба «Союзу» провалилася через несправність системи зближення «Курс». Про це повідомляється у трансляції NASA.

Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) наразі не потрапив на МКС, повідомляє ТАСС. «Союз» наблизився до МКС на відстань 96 м, після чого віддалився від нього на 280 м.

Фахівці «Роскосмосу», які зібралися на засідання в ЦУП, вирішили не проводити 24 серпня другу спробу стикування.

Під час трансляції пуску «Союз МС-14» з FEDOR диктор NASA попередив, що у космічного корабля немає системи телеоператорного режиму управління, тому космонавти на борту станції у разі виникнення неполадок не зможуть в ручному режимі пристикувати «Союз МС-14» до МКС.

Повторну спробу стикування до МКС зроблять в ніч з неділі на понеділок.

«Ракурс» повідомляв, що глава Роскосмосу Дмитро Рогозін тішився з того, що РФ відправила у космос робота «Федора».