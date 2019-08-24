Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Роскосмос провалив стикування "Союзу" з МКС, фото - NASA

Роскосмос провалив стикування «Союзу» з МКС

24 сер 2019, 10:36
999

Російський космічний корабель «Союз МС-14» з роботом «Федором» на борту 24 серпня не зміг пристикуватися до Міжнародної космічної станції через технічні проблеми.

Loading...

Спроба «Союзу» провалилася через несправність системи зближення «Курс». Про це повідомляється у трансляції NASA.

Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) наразі не потрапив на МКС, повідомляє ТАСС. «Союз» наблизився до МКС на відстань 96 м, після чого віддалився від нього на 280 м.

Фахівці «Роскосмосу», які зібралися на засідання в ЦУП, вирішили не проводити 24 серпня другу спробу стикування.

Під час трансляції пуску «Союз МС-14» з FEDOR диктор NASA попередив, що у космічного корабля немає системи телеоператорного режиму управління, тому космонавти на борту станції у разі виникнення неполадок не зможуть в ручному режимі пристикувати «Союз МС-14» до МКС.

Повторну спробу стикування до МКС зроблять в ніч з неділі на понеділок.

«Ракурс» повідомляв, що глава Роскосмосу Дмитро Рогозін тішився з того, що РФ відправила у космос робота «Федора».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Жодного слова про Росію, День пам’яті захисників і відсутність Порошенка: як відбулися урочистості на Майдані (ФОТО)

Президент Зеленський на святкуванні 28-ї річниці Незалежності України оголосив про підписання указу щодо відзначення Дня пам’яті захисників. На Майдані він виголосив промову. На офіційні заходи не прийшов Петро Порошенко

Новини України
11:33

Трамп заявив, що Китай вкрав у США інтелектуальну власність на сотні мільярдів доларів на рік

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай вкрав у Штатів інтелектуальну власність на сотні мільярдів доларів на рік. Американський лідер закликав компанії США знайти альтернативу Китаю

Світові новини
19:10   23 сер
Новини партнерів
Загрузка...