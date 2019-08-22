«Допився і з залізякою розмовляє": директор Роскосмосу переписується у Твіттер з роботомhttps://racurs.ua/ua/n125842-dopyvsya-i-z-zalizyakou-rozmovlyaie-dyrektor-roskosmosu-perepysuietsya-u-tvitter-z-robotom.htmlРакурс
Директор Роскосмосу Дмитро Рогозін переписується у Твіттер з роботом «Федором», якого росіяни запустили в космос.
На кораблі «Союз», який прямує до Міжнародної космічної станції, робот «Федір» (Skybot F-850) продовжує писати у Твіттер, причому листується зі своїм «шефом», гендиректором Роскосмосу Дмитром Рогозіним.
Робот через кілька годин після старту з Байконура 22 серпня повідомив у Твіттер про першу частину льотних випробувань. А Рогозін згодом привітав «Федора» з успішним початком роботи. Робот подякував йому і назвав Рогозіна «товаришем Генеральним».
Сьогодні росіяни повідомили, що запустили в космос людиноподібного робота «Федора» на борту корабля «Союз МС-14». «Федір» проведе на орбіті 17 днів, передаючи інформацію про безпеку польоту і телеметрію.
Листування глави Роскосмосу з роботом викликала жваве обговорення під твітом Рогозіна.
Спорожніла без тебе Земля, — пригадав один з відвідувачів саундтрек до одного з радянських фільмів.
«Федір» не зрозуміє привітання. Він залізний і бездушний. З ним марно розмовляти, — прокоментував інший.
Люди нагадали Рогозіну, що не варто радіти з того, що «відправили іграшку в космос» і «називати цей факт досягненням».
Хтось пожартував, згадавши історію із розгерметизацією МКС, яка сталася рік тому: «Робот „Федір“ прилетів на МКС, просвердлив дірочку в американському сегменті станції».
Є й такі, хто радить від імені Ілона Маска обережніше поводитися на орбіті, оскільки «у мене там Тесла по орбіті катає".
Були й більш жорсткі жарти. Люди вважали, що Рогозін «допився» і почав із «залізякою» розмовляти.