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Курйози Росії: директор Роскосмосу переписується у Твіттер з роботом, фото — Российская газета

«Допився і з залізякою розмовляє": директор Роскосмосу переписується у Твіттер з роботом

22 сер 2019, 18:59
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Директор Роскосмосу Дмитро Рогозін переписується у Твіттер з роботом «Федором», якого росіяни запустили в космос.

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На кораблі «Союз», який прямує до Міжнародної космічної станції, робот «Федір» (Skybot F-850) продовжує писати у Твіттер, причому листується зі своїм «шефом», гендиректором Роскосмосу Дмитром Рогозіним.

Робот через кілька годин після старту з Байконура 22 серпня повідомив у Твіттер про першу частину льотних випробувань. А Рогозін згодом привітав «Федора» з успішним початком роботи. Робот подякував йому і назвав Рогозіна «товаришем Генеральним».

Сьогодні росіяни повідомили, що запустили в космос людиноподібного робота «Федора» на борту корабля «Союз МС-14». «Федір» проведе на орбіті 17 днів, передаючи інформацію про безпеку польоту і телеметрію.

Листування глави Роскосмосу з роботом викликала жваве обговорення під твітом Рогозіна.

Спорожніла без тебе Земля, — пригадав один з відвідувачів саундтрек до одного з радянських фільмів.

«Федір» не зрозуміє привітання. Він залізний і бездушний. З ним марно розмовляти, — прокоментував інший.

Люди нагадали Рогозіну, що не варто радіти з того, що «відправили іграшку в космос» і «називати цей факт досягненням».

Хтось пожартував, згадавши історію із розгерметизацією МКС, яка сталася рік тому: «Робот „Федір“ прилетів на МКС, просвердлив дірочку в американському сегменті станції».

Є й такі, хто радить від імені Ілона Маска обережніше поводитися на орбіті, оскільки «у мене там Тесла по орбіті катає".

Були й більш жорсткі жарти. Люди вважали, що Рогозін «допився» і почав із «залізякою» розмовляти.

Джерело: Ракурс


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