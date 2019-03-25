У “Роскосмосі” гупають кулаками, обіцяючи змагатися з проектами Ілона Маска

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Росія розпочала масову інформаційну атаку у зв’язку із можливою відмовою NASA від послуг «Роскосмосу». Це сталося після успішного польоту корабля Crew Dragon, який на початку березня доставив на МКС вантажі й приводнився в Атлантиному океані.

У корпорації «Роскосмос» заявили, що збережуть Міжнародну космічну станцію (МКС) на орбіті навіть в разі виходу з проекту американської сторони. Про це повідомив гендиректор «Роскосмоса» Дмитро Рогозін.

Рогозін вважає, що «Роскосмос» зможе залишитися у проекті за рахунок інших країн і партнерів. Гендиректор «Роскосмосу» сподівається у цьому сенсі на науково-енергетичний модуль (НЕМ), перший варіант якого росіяни планують запустити до станції у 2022 році.

«НЕМ може бути космічною домівкою для інших країн», — переконує Рогозін, назвавши серед майбутніх партнерів РФ Індію.

За версією Рогозіна, будь-яка країна, яка планує запускати пілотований корабель, може замовити в РФ власний модуль на базі НЕМ, ресурс якого дорівнюватиме 10 років.

Крім намірів вивести на ринок космічних пусків НЕМи, Рогозін запевнив, що російські кораблі «Союз» стануть економічнішими, ніж американські Crew Dragon. Він заявив, що вартість польоту одного космонавта в проекті Ілона Маска дорівнюватиме приблизно 110 млн дол., а в російських кораблях — удвічі дешевше.

Тому Рогозін переконує, що NASA і далі зацікавлена ​​літати на «Союзах» — мовляв, американці нині купують додаткові місця на «Союзах» під час випробувань Crew Dragon.

Щоб конкурувати зі Space-X, яка запускає ракети Falcon 9, росіяни можуть вдатися і до демпінгу. Рогозін пообіцяв у цьому сенсі навіть знизить вартість запуску ракети «Протон-М». «Роскосмос» для цього зменшить витрати на наземну підготовку.

Нагадаємо, що на початку березня космічний корабель Crew Dragon приводнився в Атлантичному океані. У липні 2019 року планується пілотований запуск цього корабля. Якщо політ буде успішним, то NASA прийме рішення про сертифікацію Crew Dragon для регулярних польотів.

Crew Dragon — проект компанії Ілона Маска. Його успішний політ та повернення на Землю може свідчити про те, що РФ вже не буде монополістом доставки вантажів та космонавтів на МКС. NASA планує відмовитися від російських «Союзів», на яких раніше американські астронавти літали на МКС.

Наразі учасниками проекту МКС є 14 країн світу: Росія, Канада, США, Японія і 10 держав Єврокосмосу. Станцію планували закрити у 2015−2016 роках, але у листопаді 2014 року країни-учасниці програми продовжили термін експлуатації МКС до 2020 року (згодом — до 2024 року).