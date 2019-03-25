В "Роскосмосе" стучат кулаками, обещая бороться с проектами Илона Маска

https://racurs.ua/n119853-kosmicheskaya-isteriya-rf-v-roskosmose-stuchat-kulakami-obeschaya-borotsya-s-proektami-ilona.html

Ракурс

Россия начала массовую информационную атаку в связи с возможным отказом NASA от услуг «Роскосмоса». Это произошло после успешного полета корабля Crew Dragon, который в начале марта доставил на МКС грузы и приводнился в Атлантиному океане.

В корпорации «Роскосмос» заявили, что сохранят Международную космическую станцию ​​(МКС) на орбите даже в случае выхода из проекта американской стороны. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин считает, что «Роскосмос» сможет остаться в проекте за счет других стран и партнеров. Гендиректор «Роскосмоса» надеется в этом смысле научно-энергетический модуль (НЭМ), первый вариант которого россияне планируют запустить к станции в 2022 году.

«НЭМ может быть космической домом для других стран», — убеждает Рогозин, назвав среди будущих партнеров РФ Индию.

По версии Рогозина, любая страна, которая планирует запускать пилотируемый корабль, может заказать собственный модуль на базе НЭМ, ресурс которого составляет 10 лет.

Кроме намерений вывести на рынок космических пусков НЭМы, Рогозин заверил, что российские корабли «Союз» станут более экономичными, чем американские Crew Dragon. Он заявил, что стоимость полета одного космонавта в проекте Илона Маска равна примерно 110 млн долл., а в российских кораблях — вдвое дешевле.

Поэтому Рогозин утверждает, что NASA и дальше заинтересована летать на «Союзах». Он аргументирует это тем, что американцы покупают дополнительные места на «Союзах» во время испытаний Crew Dragon.

Чтобы конкурировать с Space-X, которая запускает ракеты Falcon 9, россияне могут прибегнуть и к демпингу. Рогозин пообещал в этом смысле даже снизит стоимость запуска ракеты «Протон-М». «Роскосмос» для этого уменьшит расходы на наземную подготовку.

Напомним, что в начале марта космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане. В июле 2019 года планируется пилотируемый запуск этого корабля. Если полет будет успешным, то NASA примет решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

Crew Dragon — проект компании Илона Маска. Его успешный полет и возвращение на Землю может свидетельствовать о том, что РФ уже не будет монополистом доставки грузов и космонавтов на МКС. NASA планирует отказаться от российских «Союзов», на которых ранее американские астронавты летали на МКС.

Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран мира: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств Еврокосмоса. Станцию ​​планировали закрыть в 2015—2016 годах, но в ноябре 2014 года страны-участницы программы продлили срок эксплуатации МКС до 2020 года (впоследствии — до 2024 года).