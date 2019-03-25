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Ракурс
В Германии отменили полсотни рейсов из-за проблем с программным обеспечением. Фото: Сонник

В Германии отменили полсотни рейсов из-за проблем с программным обеспечением

25 мар 2019, 15:53
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В Германии отменили полсотни рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за сбоя в программном обеспечении. Немецкая служба безопасности займется устранением проблем в ночь на 28 марта.

Отмена 66 рейсов привела к тому, что по меньшей мере 4,5 тыс. пассажиров не смогут улететь в запланированное время. Часть из них (46 рейсов) отменила авиакомпания Lufthansa. Изменения коснулись тех рейсов, которые повторяются с небольшим интервалом во времени. Об этом сообщает управляющая компания Fraport, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Сбой программного обеспечения произошел в одном из центров Немецкой службы безопасности полетов, который расположен возле Франкфурта в Ленгене. В его обязанности входит контроль региона между Боденским озером, Касселем, Тюрингией и границей с Нидерландами.

Возникший сбой снизил пропускную способность центра на 25%. Вероятно, часть вылетов отменят уже в ближайшие дни.

В службе безопасности отмечаются, что диспетчерские центры в Бремене, Мюнхене и Карлсруэ не пострадали от компьютерного сбоя.

Как ранее сообщал «Ракурс», закрытое небо над Пакистаном оставило тысячи пассажиров ночевать в аэропорту в конце февраля.


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