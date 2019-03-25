У Німеччині скасували півсотні рейсів через проблеми з програмним забезпеченням. Фото: Сонник

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Ракурс

У Німеччині скасували півсотні рейсів в аеропорту Франкфурта-на-Майні через збій в програмному забезпеченні. Німецька служба безпеки займеться усуненням проблем в ніч на 28 березня.

Скасування 66 рейсів привела до того, що щонайменше 4,5 тис. пасажирів не зможуть полетіти в запланований час. Частину з них (46 рейсів) скасувала авіакомпанія Lufthansa. Зміни торкнулися тих рейсів, які повторюються з невеликим інтервалом у часі. Про це повідомляє керуюча компанією Fraport, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Збій програмного забезпечення стався в одному з центрів Німецької служби безпеки польотів, який розташований біля Франкфурта в Ленгені. В його обов’язки входить контроль регіону між Боденським озером, Касселем, Тюрінгією і кордоном з Нідерландами.

Збій, що виник, знизив пропускну спроможність центру на 25%. Ймовірно, частину вильотів скасують вже в найближчі дні.

У службі безпеки зазначають, що диспетчерські центри в Бремені, Мюнхені та Карлсруе не постраждали від комп’ютерного збою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», закрите небо над Пакистаном залишило тисячі пасажирів ночувати в аеропорту наприкінці лютого.