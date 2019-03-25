Вибори президента: що кажуть Порошенко, Зеленський, Тимошенко та Гриценко про розрив дипвідносин з РФ, повернення Криму і мінські угоди / Фото: Конт

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Головні кандидати у президенти України — Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко — мають подібну позицію щодо агресії Росії. Зокрема, вони не готові йти на поступки Москві щодо анексованого Криму та виключають можливість переговорів з бойовиками терористичних організацій ДНР-ЛНР.

Дипвідносини з Росією

У розриві дипломатичних відносин з країною-агресором не бачить сенсу Порошенко та інші найрейтинговіші кандидати на пост глави держави, пише «Європейська правда».

«Дипломатичні відносини з Росією уже зведено до максимально низького рівня», — зазначає Порошенко. «Припинення або розрив дипвідносин за такої кількості двосторонніх проблем є не тільки недоречним, але й шкідливим», — вважають у штабі Зеленського.

У Тимошенко твердять, що наявність дипвідносин — «це питання форми, а не суті».

«Дипломатичні відносини треба було розірвати негайно ще весною 2014 року. Зараз це питання буде вирішуватися спільно із західними партнерами в контексті глобального рішення щодо деокупації Донбасу й повернення Криму», — вважає Гриценко.

Повернення Криму

Четвірка кандидатів у президенти заявляють, що не підуть на жодні поступки Росії щодо анексованого кримського півострова. Також вони обіцяють лобіювати посилення «кримських» санкцій.

«Крим — це наша земля. Ніяких розмінів не буде», — наполягають у Зеленського. «Україна не буде поступатися правами на Крим в обмін на будь-які економічні поступки», — кажуть у Гриценка.

Переговори з терористами ЛНР-ДНР

Порошенко, Тимошенко, Зеленський та Гриценко виключають можливість переговорів із бойовиками підконтрольних Росії терористичних організацій, які захопили частину територій Донбасу.

«Ні — це нелегітимні, несамостійні та контрольовані Москвою фігури», — кажуть у команді Зеленського.

Аналогічну позицію займають й трійка інших кандидатів. Порошенко назвав терористів ОРДЛО маріонетками Кремля.

«Переговори неможливі — з тієї ж причини, з якої ми відпочатку вважали помилкою мінські угоди. Допустивши там підписи Плотницького та Захарченка, ми зробили крок до їх легітимізації», — вважають у команді Тимошенко.

Мінські угоди

Команда Порошенка пропонує зберегти мінські домовленості, оскільки вважає їх основою процесу мирного врегулювання на Донбасі та гарантією збереження санкцій проти РФ. Разом з тим, у чинного президента розуміють, що Москва не лише ігнорує виконання Мінська, а й провела на Донбасі фейкові вибори.

«Мінські угоди закладені в логіку дипломатичних дій як України, так і наших партнерів — зокрема, санкційної політики. Тому відмовлятися від них не можна», — вважають у штабі Зеленського.

Окрім цього, у «Зе» припускають можливість розширення нормандського формату за рахунок США, Великої Британії та, можливо, спеціального представника ЄС по Україні.

«Зараз скасування мінських угод не зіграє для України позитиву. Україна має запропонувати мирний план у розвиток мінських угод», — додають у Гриценка.

Водночас Тимошенко обіцяє замінити Мінськ новим форматом, який «не вб'є Мінськ, а стане його надбудовою». Також у штабі кандидата додали, що збереження мінських угод на руку Росії.

Нагадаємо, 25 березня соціологи назвали ймовірних переможців другого туру виборів президента України, а також скомбінували пари кандидатів, у яких є шанси потрапити в фінальне коло перегонів. У соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології респондентам пропонувалося оцінити шанси на перемогу того чи іншого кандидата у президенти із вісьмох ймовірних пар, що потраплять до другого туру.