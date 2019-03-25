Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Президентський рейтинг: соціологи оцінили шанси кандидатів у другому турі виборів / Фото: NewsMir.info

Президентський рейтинг: соціологи оцінили шанси кандидатів у другому турі виборів (ІНФОГРАФІКА)

25 бер 2019, 12:49
999

Соціологи назвали ймовірних переможців другого туру виборів президента України, а також скомбінували пари кандидатів, у яких є шанси потрапити в фінальне коло перегонів. У соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології респондентам пропонувалося оцінити шанси на перемогу того чи іншого кандидата у президенти із вісьмох ймовірних пар, що потраплять до другого туру.

Згідно з результатами опитування громадської думки, в парі Петро Порошенко — Юлія Тимошенко більше набирає лідер «Батьківщини»: за неї готові віддати голоси 26,7% респондентів, а за чинного президента 18,4%.

Другий тур виборів: соціологи оцінили шанси на перемогу лідерів президентських перегонів / Фото: КМІС

Другий тур виборів: соціологи оцінили шанси на перемогу лідерів президентських перегонів / Фото: КМІС

У парі Юрія Бойка та Юлії Тимошенко, екс-регіонал набере менше 21,7% проти 26,5%. Разом з тим, згідно з результатами опитування у Бойка в другому турі перегонів є шанси перемогти Порошенка — 26% проти 21,6%.

У парі Анатолій Гриценко — Петро Порошенко за Гриценка проголосували б 32%, а за Порошенка — 17,6%. Також Гриценко перемагає у другому турі й Тимошенко (28,5% проти 22%).

Другий тур виборів: соціологи оцінили шанси на перемогу лідерів президентських перегонів / Фото: КМІС

Водночас Володимир Зеленський набирає більш голосів і в парі з Порошенком 43% проти 17,6% і в парі з Тимошенко (39,1% проти 20%). Також шоумен має більшу підтримку, аніж Гриценко (37,7% проти 23,7%).

Другий тур виборів: соціологи оцінили шанси на перемогу лідерів президентських перегонів / Фото: КМІС

Другий тур виборів: соціологи оцінили шанси на перемогу лідерів президентських перегонів / Фото: КМІС

Соцопитування КМІС проводилося у період з 14 по 22 березня, у ньому взяли участь 2004 респондентів із 126 населених пунктів в усіх областях України (окрім Криму). Соціологи запевняють, що статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Другий тур виборів: соціологи оцінили шанси на перемогу лідерів президентських перегонів / Фото: КМІС

Другий тур виборів: соціологи оцінили шанси на перемогу лідерів президентських перегонів / Фото: КМІС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

Стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні. За голосуванням 31 березня спостерігатиме 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав

Новини України
21:24   25 бер

Екс-керівникам «Укрспецекспорту» оголошено підозру в заволодінні 24 млн доларів

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол. Ці особи переховуються від органу досудового розслідування

Новини України
16:47   25 бер