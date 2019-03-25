Президентський рейтинг: соціологи оцінили шанси кандидатів у другому турі виборів / Фото: NewsMir.info

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Ракурс

Соціологи назвали ймовірних переможців другого туру виборів президента України, а також скомбінували пари кандидатів, у яких є шанси потрапити в фінальне коло перегонів. У соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології респондентам пропонувалося оцінити шанси на перемогу того чи іншого кандидата у президенти із вісьмох ймовірних пар, що потраплять до другого туру.

Згідно з результатами опитування громадської думки, в парі Петро Порошенко — Юлія Тимошенко більше набирає лідер «Батьківщини»: за неї готові віддати голоси 26,7% респондентів, а за чинного президента 18,4%.

У парі Юрія Бойка та Юлії Тимошенко, екс-регіонал набере менше 21,7% проти 26,5%. Разом з тим, згідно з результатами опитування у Бойка в другому турі перегонів є шанси перемогти Порошенка — 26% проти 21,6%.

У парі Анатолій Гриценко — Петро Порошенко за Гриценка проголосували б 32%, а за Порошенка — 17,6%. Також Гриценко перемагає у другому турі й Тимошенко (28,5% проти 22%).

Водночас Володимир Зеленський набирає більш голосів і в парі з Порошенком 43% проти 17,6% і в парі з Тимошенко (39,1% проти 20%). Також шоумен має більшу підтримку, аніж Гриценко (37,7% проти 23,7%).

Соцопитування КМІС проводилося у період з 14 по 22 березня, у ньому взяли участь 2004 респондентів із 126 населених пунктів в усіх областях України (окрім Криму). Соціологи запевняють, що статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.