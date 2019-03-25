Президентский рейтинг: социологи оценили шансы кандидатов во втором туре выборов / Фото: NewsMir.info

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Ракурс

Социологи назвали вероятных победителей второго тура выборов президента Украины, а также скомбинировали пары кандидатов, у которых есть шансы попасть в финал гонки. В соцопросе Киевского международного института социологии респондентам предлагалось оценить шансы на победу того или иного кандидата в президенты из восьми возможных пар, которые могут выйти во второй тур.

Согласно результатам опроса общественного мнения, в паре Петр Порошенко — Юлия Тимошенко больше набирает лидер «Батькивщины»: за нее готовы отдать голоса 26,7% респондентов, а за действующего президента 18,4%.

В паре Юрия Бойко и Юлии Тимошенко, экс-регионал наберет меньше 21,7% против 26,5%. Вместе с тем, согласно результатам опроса, у Бойко во втором туре выборов есть шансы победить Порошенко — 26% против 21,6%.

В паре Анатолий Гриценко — Петр Порошенко за Гриценко проголосовали бы 32%, а за Порошенко — 17,6%. Также Гриценко побеждает во втором туре и Тимошенко (28,5% против 22%).

В то же время Владимир Зеленский набирает больше голосов и в паре с Порошенко 43% против 17,6% и в паре с Тимошенко (39,1% против 20%). Также шоумен заручился большей поддержкой, нежели Гриценко (37,7% против 23,7%).

Соцопрос КМИС проводился в период с 14 по 22 марта, в нем приняли участие 2004 респондентов из 126 населенных пунктов во всех областях Украины (за исключением Крыма). Социологи уверяют, что статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.