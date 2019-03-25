Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президентский рейтинг: социологи оценили шансы кандидатов во втором туре выборов / Фото: NewsMir.info

Президентский рейтинг: социологи оценили шансы кандидатов во втором туре выборов (ИНФОГРАФИКА)

25 мар 2019, 12:49
999

Социологи назвали вероятных победителей второго тура выборов президента Украины, а также скомбинировали пары кандидатов, у которых есть шансы попасть в финал гонки. В соцопросе Киевского международного института социологии респондентам предлагалось оценить шансы на победу того или иного кандидата в президенты из восьми возможных пар, которые могут выйти во второй тур.

Согласно результатам опроса общественного мнения, в паре Петр Порошенко — Юлия Тимошенко больше набирает лидер «Батькивщины»: за нее готовы отдать голоса 26,7% респондентов, а за действующего президента 18,4%.

Второй тур выборов: социологи оценили шансы на победу лидеров президентской гонки / Фото: КМИС

Второй тур выборов: социологи оценили шансы на победу лидеров президентской гонки / Фото: КМИС

В паре Юрия Бойко и Юлии Тимошенко, экс-регионал наберет меньше 21,7% против 26,5%. Вместе с тем, согласно результатам опроса, у Бойко во втором туре выборов есть шансы победить Порошенко — 26% против 21,6%.

В паре Анатолий Гриценко — Петр Порошенко за Гриценко проголосовали бы 32%, а за Порошенко — 17,6%. Также Гриценко побеждает во втором туре и Тимошенко (28,5% против 22%).

Второй тур выборов: социологи оценили шансы на победу лидеров президентской гонки / Фото: КМИС

В то же время Владимир Зеленский набирает больше голосов и в паре с Порошенко 43% против 17,6% и в паре с Тимошенко (39,1% против 20%). Также шоумен заручился большей поддержкой, нежели Гриценко (37,7% против 23,7%).

Второй тур выборов: социологи оценили шансы на победу лидеров президентской гонки / Фото: КМИС

Второй тур выборов: социологи оценили шансы на победу лидеров президентской гонки / Фото: КМИС

Соцопрос КМИС проводился в период с 14 по 22 марта, в нем приняли участие 2004 респондентов из 126 населенных пунктов во всех областях Украины (за исключением Крыма). Социологи уверяют, что статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Второй тур выборов: социологи оценили шансы на победу лидеров президентской гонки / Фото: КМИС

Второй тур выборов: социологи оценили шансы на победу лидеров президентской гонки / Фото: КМИС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Выборы президента: что говорят Порошенко, Зеленский, Тимошенко и Гриценко о разрыве дипотношений с РФ, возвращении Крыма и минских соглашениях

У четверки лидеров президентского рейтинга — Зеленского, Порошенко, Тимошенко и Гриценко — нашлись существенные различия во взглядах на международные отношения и внешнюю политику

Новости Украины
15:25

Президентский рейтинг: социологи оценили шансы кандидатов во втором туре выборов (ИНФОГРАФИКА)

Около половины украинцев не могут сказать, кто победит на выборах. Лидерами президентского рейтинга считаются Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Социологи оценили шансы кандидатов во втором туре выборов

Новости Украины
12:49