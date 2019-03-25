Выборы президента: что говорят Порошенко, Зеленский, Тимошенко и Гриценко о разрыве дипотношений с РФ, возвращении Крыма и минских соглашениях

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У главных кандидатов в президенты Украины — Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко — похожие позиции относительно агрессии России. В частности, они не готовы идти на уступки Москве в вопросе аннексированного Крыма и исключают возможность переговоров с боевиками террористических организаций ДНР-ЛНР.

Дипотношения с Россией

В разрыве дипломатических отношений со страной-агрессором не видит смысла Порошенко и другие рейтинговые кандидаты на пост главы государства, пишет «Европейская правда».

«Дипломатические отношения с Россией уже сведены до максимально низкого уровня», — отмечает Порошенко. «Прекращение или разрыв дипотношений при таком количестве двусторонних проблем является не только неуместным, но и вредным», — считают в штабе Зеленского.

У Тимошенко утверждают, что наличие дипотношений — «это вопрос формы, а не сути».

«Дипломатические отношения надо было разорвать немедленно еще весной 2014 года. Сейчас этот вопрос будет решаться совместно с западными партнерами в контексте глобального решения по деоккупации Донбасса и возвращении Крыма», — считает Гриценко.

Возвращение Крыма

Четверка кандидатов в президенты заявляют, что не пойдут ни на какие уступки России в вопросе аннексированного крымского полуострова. Также они обещают лоббировать ужесточение «крымских» санкций.

«Крым — это наша земля. Никаких разменов не будет», — настаивают у Зеленского. «Украина не будет отказываться от прав на Крым в обмен на любые экономические уступки», — говорят в Гриценко.

Переговоры с террористами ЛНР-ДНР

Порошенко, Тимошенко, Зеленский и Гриценко исключают возможность переговоров с боевиками подконтрольных России террористических организаций, которые захватили часть территории Донбасса.

«Нет — это нелегитимные, несамостоятельные и контролируемые Москвой фигуры», — говорят в команде Зеленского.

Аналогичную позицию занимает и тройка других кандидатов. Порошенко назвал террористов ОРДЛО марионетками Кремля.

«Переговоры невозможны — по той же причине, по которой мы изначально считали ошибкой минские соглашения. Допустив там подписи Плотницкого и Захарченко, мы сделали шаг к их легитимизации», — считают в команде Тимошенко.

Минские соглашения

Команда Порошенко предлагает сохранить минские договоренности, поскольку считает их основой процесса мирного урегулирования на Донбассе и гарантией сохранения санкций против РФ. Вместе с тем, у действующего президента понимают, что Москва не только игнорирует выполнение Минска, но и провела на Донбассе фейковые выборы.

«Минские соглашения заложены в логику дипломатических действий как Украины, так и наших партнеров — в частности, санкционной политики. Поэтому отказываться от них нельзя», — считают в штабе Зеленского.

Кроме этого, у «Зе» допускают возможность расширения нормандского формата за счет США, Великобритании и, даже, специального представителя ЕС по Украине.

«Сейчас отмена минских соглашений не сыграет для Украины позитива. Украина должна предложить мирный план развития минских соглашений», — добавляют у Гриценко.

В то же время Тимошенко обещает заменить Минск новым форматом, который «не убьет Минск, а станет его надстройкой». Также в штабе кандидата добавили, что сохранение минских договоренностей на руку России.

Напомним, 25 марта социологи назвали вероятных победителей второго тура выборов президента Украины, а также скомбинировали пары кандидатов, у которых есть шансы попасть в финал гонки. В соцопросе Киевского международного института социологии респондентам предлагалось оценить шансы на победу того или иного кандидата в президенты из восьми возможных пар, которые могут выйти во второй тур.