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Ракурс
Военные учения оккупационного десанта стартовали в Крыму. Фото: Soldats.Club

Игры оккупантов: 1,5 тыс. российских десантников стянули в Крым

25 мар 2019, 15:15
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Масштабные военные учения десантников проходят в Крыму. В них принимают участие более 1,5 тыс. российских военных и 300 единиц боевой техники, а также военные самолеты, вертолеты и корабли.

Учения стартовали сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Во время учений военные проведут перебрасывание армии и техники на большие расстояния за короткие промежутки времени. Также десантники отработают высадку с кораблей, захват и уничтожение условного противника и пунктов его управления.

Отмечается, что войскам придется действовать в незнакомых районах. Военные также отработают захват ключевых точек с помощью артиллерии и авиации для создания условий продвижения основных военных сил.

Напомним, в января 2019 года уже проходили масштабные военные учения в Крыму. Во время учений оккупанты сдавали нормативы по знанию инженерного оборудования, маскировки и изменения огневых позиций.

Источник: Ракурс


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