Масштабні військові навчання десантників проходять у Криму. Фото: Soldats.Club

https://racurs.ua/ua/n119848-viyskovi-navchannya-okupaciynogo-desantu.html

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Масштабні військові навчання десантників проходять у Криму. У них беруть участь понад 1,5 тис. російських військових та 300 одиниць бойової техніки, а також військові літаки, вертольоти та кораблі.

Навчання стартували сьогодні, 25 березня, повідомляє прес-служба міністерства оборони Російської Федерації.

Під час навчань військові проведуть перекидання армії та техніки на великі відстані за невеликі проміжки часу. Також десантники відпрацюють висадку з кораблів, захоплення та знищення умовного противника та пунктів його управління.

Зазначається, що військам доведеться діяти в незнайомих районах. Військові також відпрацюють захоплення ключових точок за допомогою артилерії та авіації для створення умов просування основних військових сил.

Нагадаємо, у січні 2019 року вже проходили масштабні військові навчання у Криму. Під час навчань окупанти здавали нормативи із знання інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.