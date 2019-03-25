Зґвалтування 11-річної дівчинки у Хмельницькій області. Фото: КиевВласть

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У Хмельницькій області 28-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Це сталося вчора, 24 березня.

Мешканець Хмельницької області спочатку заманив до себе додому малолітню дитину, а потім зґвалтував її, повідомив на свої сторінці у Facеbook В’ячеслав Аброськин, перший заступник голови Національної поліції України.

Після зґвалтування дитини, він ще й пограбував дівчинку.

Правоохоронці затримали ґвалтівника сьогодні вранці. Зазначається, що він всю ніч переховувався від поліцейських у сіннику.

Раніше повідомлялось, що на Полтавщині викрито ґвалтівників, які знущалися та знімали у порно-відео свою трирічну дитину. Зловмисників затримано, їм загрожує покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років.