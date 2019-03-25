Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зґвалтування 11-річної дівчинки у Хмельницькій області. Фото: КиевВласть

Зґвалтування 11-річної дівчинки у Хмельницькій області: зловмисника затримано (ФОТО)

25 бер 2019, 15:13
999

У Хмельницькій області 28-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Це сталося вчора, 24 березня.

Мешканець Хмельницької області спочатку заманив до себе додому малолітню дитину, а потім зґвалтував її, повідомив на свої сторінці у Facеbook В’ячеслав Аброськин, перший заступник голови Національної поліції України.

Після зґвалтування дитини, він ще й пограбував дівчинку.

Правоохоронці затримали ґвалтівника сьогодні вранці. Зазначається, що він всю ніч переховувався від поліцейських у сіннику.

Зґвалтування 11-річної дівчинки у Хмельницькій області. Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Раніше повідомлялось, що на Полтавщині викрито ґвалтівників, які знущалися та знімали у порно-відео свою трирічну дитину. Зловмисників затримано, їм загрожує покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

Стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні. За голосуванням 31 березня спостерігатиме 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав

Новини України
21:24   25 бер

Екс-керівникам «Укрспецекспорту» оголошено підозру в заволодінні 24 млн доларів

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол. Ці особи переховуються від органу досудового розслідування

Новини України
16:47   25 бер