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Изнасилование 11-летней девочки в Хмельницкой области. Фото: КиевВласть

Изнасилование 11-летней девочки в Хмельницкой области: злоумышленник задержан (ФОТО)

25 мар 2019, 15:13
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В Хмельницкой области 28-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Это произошло вчера, 24 марта.

Житель Хмельницкой области сначала заманил к себе домой малолетнего ребенка, а потом изнасиловал ее, сообщил на своей странице в Facеbook Вячеслав Аброськин, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины.

После изнасилования ребенка он еще и ограбил девочку.

Правоохранители задержали насильника сегодня утром. Отмечается, что он всю ночь скрывался от полицейских на сеновале.

Изнасилование 11-летней девочки в Хмельницкой области. Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее сообщалось, что на Полтавщине разоблачили насильников, которые издевались и снимали в порно своего трехлетнего ребенка. Злоумышленники задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Источник: Ракурс


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