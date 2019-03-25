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Изнасилование 11-летней девочки в Хмельницкой области. Фото: КиевВласть
Изнасилование 11-летней девочки в Хмельницкой области: злоумышленник задержан (ФОТО)https://racurs.ua/n119850-iznasilovanie-11-letney-devochki-v-hmelnickoy-oblasti-zloumyshlennik-zaderjan-foto.htmlРакурс
В Хмельницкой области 28-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Это произошло вчера, 24 марта.
Житель Хмельницкой области сначала заманил к себе домой малолетнего ребенка, а потом изнасиловал ее, сообщил на своей странице в Facеbook Вячеслав Аброськин, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины.
После изнасилования ребенка он еще и ограбил девочку.
Правоохранители задержали насильника сегодня утром. Отмечается, что он всю ночь скрывался от полицейских на сеновале.
Ранее сообщалось, что на Полтавщине разоблачили насильников, которые издевались и снимали в порно своего трехлетнего ребенка. Злоумышленники задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
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