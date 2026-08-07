Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Территорию Хмельницкой области в течение недели очищали от последствий мощных взрывов на полигоне, фото: ГСЧС

В Хмельницкой области завершили очищать территорию после мощных взрывов на полигоне (ФОТО, ВИДЕО)

7 авг 2026, 11:42
999

На Хмельниччині основні сили ДСНС України завершили виконання завдань після вибухів на полігоні, що сталися 31 липня.

Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що впродовж тижня:

  • піротехнічні підрозділи спільно з фахівцями Сил безпілотних систем очищали території від вибухонебезпечних предметів. За допомогою БпЛА та роботизованих комплексів вони обстежували місцевість і водойми, виявляли, вилучали та транспортували небезпечні знахідки для подальшого знищення;
  • фахівці мобільних класів з мінної безпеки разом з офіцерами-рятувальниками громади навчали населення — розповідали дітям і дорослим, як діяти у разі виявлення ВНП.

Попри завершення роботи основних сил, ліквідація наслідків надзвичайної події триває. Сапери, водолази та кінологи продовжують обстежувати територію, реагувати на повідомлення про небезпечні знахідки й виконувати необхідні роботи до повного усунення загроз, — додали у ДПСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров