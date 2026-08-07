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Территорию Хмельницкой области в течение недели очищали от последствий мощных взрывов на полигоне, фото: ГСЧС
В Хмельницкой области завершили очищать территорию после мощных взрывов на полигоне (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215481-v-hmelnickoy-oblasti-zavershili-ochischat-territoriu-posle-moschnyh-vzryvov-na-poligone-foto.htmlРакурс
На Хмельниччині основні сили ДСНС України завершили виконання завдань після вибухів на полігоні, що сталися 31 липня.
Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що впродовж тижня:
- піротехнічні підрозділи спільно з фахівцями Сил безпілотних систем очищали території від вибухонебезпечних предметів. За допомогою БпЛА та роботизованих комплексів вони обстежували місцевість і водойми, виявляли, вилучали та транспортували небезпечні знахідки для подальшого знищення;
- фахівці мобільних класів з мінної безпеки разом з офіцерами-рятувальниками громади навчали населення — розповідали дітям і дорослим, як діяти у разі виявлення ВНП.
Попри завершення роботи основних сил, ліквідація наслідків надзвичайної події триває. Сапери, водолази та кінологи продовжують обстежувати територію, реагувати на повідомлення про небезпечні знахідки й виконувати необхідні роботи до повного усунення загроз, — додали у ДПСУ.